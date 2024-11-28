«Реал Сосьедад» — «Аякс»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы в Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Аякс».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Реал Сосьедад» и «Аякс». С учётом того, как по-разному они проводят турнир, хочется тут поверить в успех нидерландцев. Однако я всё-таки не думаю, что хозяева поля тут легко дадут себя обыграть.

Да, в таблице клубы пока идут в разных частях, на разных «полюсах». «Реал Сосьедад» всего с четырьмя очками в активе идёт на 25-м месте и пока даже в плей-офф не выходит. Ему нужно хотя бы на одну строчку подняться, чтобы попасть в 1/16 финала. Учитывая, что прошла только половина группового этапа, это у испанцев, я думаю, получится сделать.

Впрочем, пока бело-голубые нестабильные результаты в турнире выдавали. Дважды они уступили «Андерлехту» (1:2) и «Виктории» (1:2), явно не тем соперникам, с которыми ожидалось поражение. Набирал же очки «Сосьедад» в играх с «Ниццей» (1:1) и с «Маккаби» Тель-Авив (2:1).

А вот «Аякс» выступает просто прекрасно. Сейчас он идёт на втором месте с 10 очками. Правда, большого отрыва от преследователей у амстердамцев нет – сразу четыре соперника выше имеют в активе столько же очков.

«Аякс» в этой ЛЕ пока не уступал – три победы и одна ничья. Единственная потеря очков у него произошла в игре с пражской «Славией» (1:1). В остальных встречах нидерландцы обыгрывали «Бешикташ» (4:0), «Карабах» (3:0) и «Маккаби» Тель-Авив (5:0).

Если же брать последние матчи, то там «Сосьедад» чередовал разные результаты. Из важного: сумел победить он «Барселону» недавно. Даже несмотря на раннее удаление у каталонцев, «Реал» всё равно играл намного лучше – он заслужил победу. Хотя в последней встрече в Ла Лиге бело-голубые потерпели неудачу с «Атлетиком» — 0:1.

А вот «Аякс» в чемпионате Нидерландов вообще уступил всего один раз в 12 турах. Он почти только выигрывал. Единственная неудача амстердамцев недавно произошла в игре с «Твенте» (2:2).

Я всё-таки не верю, что «Аякс» тут выиграет. Однако, учитывая выступления амстердамцев, и победы хозяев поля не предвижу, слишком уж часто они позволяли себе терпеть неудачи в сезоне. Думаю, ставка на ничью будет самой точной. Мой вариант – счёт 1:1 с коэффициентом 6.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».