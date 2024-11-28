«Салават Юлаев» — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Уфе

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Витязь».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1) за 2.02.

«Салават» вернулся с очередного выезда и готовится начать новую домашнюю серию из трёх игр. «Витязь» прилетел в столицу Республики Башкортостан в рамках своего продолжающегося выезда, после Уфы команду Павла Десяткова будут ждать в Нижнекамске.

Уфимцы вернулись с выезда, который прошёл по маршруту Тольятти — Нижнекамск — Череповец. В первой игре смогли победить за счёт мастерства в серии буллитов, в Нижнекамске впервые в ноябре остались вообще без очков, а в Череповце в день рождения клуба добыли первую в сезоне сухую победу. Отличился Александр Самонов, а победный гол на счету молодого игрока системы Артёма Набиева, он же стал для молодого нападающего первым в КХЛ. Я слышал, что к домашней серии может восстановиться Джош Ливо, который в поездку с командой не ездил, а оставался в Уфе.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Павла Десяткова сотворила в своём прошлом матче просто невозможное. Ну точнее, невообразимое. Всё-таки когда ведёшь по ходу матча 3:0 или 4:1 и до конца основного времени остаётся чуть больше трёх минут, тебе нужно забирать победу себе. Но «Витязь» этого сделать не смог. Они очень быстро выпустили преимущество и проиграли в овертайме. С одной стороны, это, конечно, плохо. С другой — команда в непростом выезде пока не остаётся без очков. Победили в Череповце, проиграли в овертайме «Локомотиву», кстати, тоже пропустив шайбу на последней минуте, а затем дальше пропустили и в овертайме. Сценарий повторяется, а Павел Десятков уже открыто говорит о том, что команде следует научиться забирать такие матчи себе.

Думаю, что уфимцы должны забирать победу себе. Можно взять просто победу в основное время, а можно взять победу с форой (-1) с коэффициентом 2.00. Это, пожалуй, я и сделаю», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».