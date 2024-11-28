«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 28 ноября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.08.

«Серия «Динамо» из шести побед должна прерваться именно в этой встрече. ЦСКА и по стилю, и по тактике очень неудобный соперник для команды Кудашова. Неслучайно армейцы в этом сезоне выиграли уже два дерби – в сентябре и в октябре. Теперь красно-синие должны победить в третий раз, пусть и с минимальной разницей.

Команда Воробьёва за последний месяц серьёзно прибавила в качестве действий в обороне. Молодые игроки ЦСКА могут похвастать и внушительными габаритами, и способностями к скоростному хоккею. Они оставят динамовским звёздам и легионерам минимум свободного льда, а по способности терпеть армейцы сейчас как минимум не хуже традиционных приверженцев закрытого стиля – «Локомотива» и «Ак Барса». Не ждите от дерби града заброшенных шайб: в этом матче их будет максимум четыре», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».