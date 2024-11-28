«Локомотив» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Ярославле

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 3.05.

«В начале ноября эти клубы были не только лидерами своих конференций, но и лучшими по игре командами лиги. В Челябинске они выдали едва ли не лучший матч текущего чемпионата, а победа осталась за ярославцами – 5:3. Сейчас «Локомотив» с «Трактором» по-прежнему занимают первые места на Западе и Востоке соответственно. Однако проблем с игрой у обоих стало гораздо больше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Достаточно сказать, что вице-чемпионы после визита в Челябинск за восемь матчей ни разу не забросили не то что пять, а три шайбы. У уральского клуба слабое место, наоборот, защита: может начать пропускать не просто в любой момент, а сериями, по несколько голов. Победителем предстоящей встречи станет тот, кто допустит меньше грубых ошибок. На данный момент гости всё же посильнее, поэтому можно ставить на победу «Трактора» в основное время. И уж точно победа будет скучноватая: соперники не забьют больше пяти голов на двоих», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».