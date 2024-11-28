«Реал Сосьедад» — «Аякс»: фрибеты на 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ в «Новогодней миссии»!

28 ноября «Реал Сосьедад» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы примет «Аякс». Стартовый свисток матча в Сан-Себастьяне прозвучит в 23:00 мск. Всем клиентам БЕТСИТИ доступно участие в розыгрыше 25 000 000 рублей в «Новогодней миссии», где вас ждут квесты, ставки и бонусы.

После пары удачных сезонов «Реал Сосьедад» находится в кризисе. К матчу Лиги Европы испанцы подходят в не самом позитивном настроении. В прошлом туре национального первенства в Бильбао они с минимальным счётом уступили «Атлетику». После 14 туров Ла Лиги у коллектива из Сан-Себастьяна больше поражений, чем побед. Клуб расположился только в середине турнирной таблицы.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в текущем сезоне пока не появлялся на поле. Футболист много пропустил из-за травмы, но уже тренируется в общей группе. В СМИ появилась информация, что Захарян чувствует себя лучше. Однако тренерский штаб не форсирует возвращение Арсена.

«Аякс» набрал ход и наверняка рассчитывает увезти из Испании очки. Для этого есть все предпосылки, так как голландцы выдают классную серию. Амстердамцы не знают поражений на протяжении 16 матчей подряд с учётом всех турниров. В последний раз они проиграли ещё летом. В Лиге Европы они лишь раз потеряли очки, сыграв вничью с пражской «Славией».

После четырёх сыгранных туров общего этапа «Аякс» расположился на второй строчке и набрал 10 очков. Голландцы — самая результативная команда Лиги Европы. В их активе 13 забитых мячей и всего один пропущенный. «Реал Сосьедад» отстаёт от соперника на шесть очков и ведёт борьбу за выход в плей-офф.

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