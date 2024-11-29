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«Металлург» — «Барыс»: букмекеры оценили шансы команд

«Металлург» — «Барыс»: букмекеры оценили шансы команд
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29 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет играть с «Барысом» на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало встречи – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение подопечным Андрея Разина. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.43. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1430 рублей.

Шансы астанчан оценили в 6.70. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.65. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.05.

Заключить пари на победу «Металлурга» в две и более шайбы предлагают за 1.68.

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