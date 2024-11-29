«Металлург» — «Барыс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Металлург» — «Барыс».

Ставка: «Металлург» победит + тотал меньше 6.5 гола за 1.85.

С самого старта регулярного чемпионата к игре «Металлурга» возникают вопросы. У команды напрочь отсутствует стабильность. В итоге после 32 матчей «лисы» расположились на пятой строчке в таблице Восточной конференции с 34 очками. В последних 10 встречах магнитогорцы одержали шесть побед, но они были добыты настолько тяжело, что даже не хочется хвалить команду за эти результаты.

Намного хуже дела у «Барыса». Казахстанский клуб не может продемонстрировать ту игру, которой от него ждут болельщики. Он расположился на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции с 21 очком. Отставание от зоны попадания в плей-офф – семь очков.

Если брать в расчёт последние 10 матчей, то были и приятные моменты. На этом отрезке «барсы» одержали три победы. Они выиграли у «Нефтехимика» (2:1 ОТ), «Сочи» (6:3) и как раз у «Металлурга» (2:1). Эта победа над магнитогорцами стала второй в очных встречах для астанчан. До этого в прошлом сезоне они обыгрывали «лис» со счётом 5:2.

Предыдущие три встречи подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли – «Амуру» (0:3), «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Сибири» (0:2). После матча с новосибирцами главный тренер сетовал на то, что «Барыс» не забил в 10 моментах и терял концентрацию. На самом деле моментов было больше у «снеговиков», и счастье астанчан, что те тоже не могли реализовать их.

В прошлой встрече, которая состоялась недавно, «Металлург» доминировал над «Барысом». Магнитогорцы нанесли 36 бросков в створ, а астанчане всего 14. Но благодаря лучшей реализации выиграли. Правда, и выступали «лисы» на выезде, а теперь примут соперника на домашнем льду.

Нет сомнений, что реванш состоится. Но много голов не ждём, проблемы с заброшенными шайбами никуда не денутся. Поставим на победу «Магнитки» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85.