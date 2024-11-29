Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Рейнджерс» прервать серию поражений в НХЛ

Букмекеры оценили шансы «Рейнджерс» прервать серию поражений в НХЛ
Комментарии

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс». Начало игры — в 21:00 мск.

«Рейнджерс» потерпели четыре поражения в НХЛ подряд.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу клуба из Нью-Йорка в основное время можно с коэффициентом 2.08. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2080 рублей.

Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч «Филадельфия» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Материалы по теме
«Металлург» — «Барыс». Андрей Разин сохранит лицо
«Металлург» — «Барыс». Андрей Разин сохранит лицо
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android