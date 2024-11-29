Букмекеры оценили шансы «Рейнджерс» прервать серию поражений в НХЛ

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс». Начало игры — в 21:00 мск.

«Рейнджерс» потерпели четыре поражения в НХЛ подряд.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу клуба из Нью-Йорка в основное время можно с коэффициентом 2.08. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2080 рублей.

Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч «Филадельфия» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.