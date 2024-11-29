«Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс».

Ставка: «Филадельфия» победит за 2.26.

«Филадельфии» не хватает стабильности, но относительно начала сезона она смотрится значительно собраннее и интереснее. «Флайерз» проиграли только 2 из 10 последних матчей в основное время. Также они потерпели три поражения в серии послематчевых буллитов. Всё ярче сияет Матвей Мичков.

«Рейнджерс» затянуло в чёрную полосу. После разгромного поражения от «Сент-Луиса» (2:5) Питер Лавиолетт заявил, что уже три матча кряду команда играет не на своём уровне. До этого она уступила «Калгари» (2:3) и «Эдмонтону» (2:6). А в минувшей встрече проиграла «Каролине» (3:4).

Снизилась результативность лидеров «синерубашечников», в том числе Артемия Панарина. В последних четырёх матчах нападающий записал на свой счёт только две заброшенные шайбы. Сокомандники стали значительно реже выводить его на удобные для броска позиции и сами не открываются правильно.

Выбраться из кризиса будет нелегко. У клуба из Нью-Йорка нет времени на подготовку ко встрече с «Филадельфией» и восстановление после сложной выездной игры с «Каролиной». Заключить пари на то, что «Флайерз» одержат итоговую победу в грядущем матче, можно с коэффициентом 2.26.

Дома «Филадельфия» не обыгрывала «Рейнджерс» с марта 2021 года, зато было несколько побед в гостях. Учитывая текущий тонус команд, у «Флайерз» есть прекрасные шансы прервать эту неприятную серию. А у Матвея Мичкова — возможность показать, что Джон Торторелла не напрасно тратит время на разъяснения.