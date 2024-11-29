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«Миннесота» — «Чикаго»: эксперты оценили шансы команды Капризова

«Миннесота» — «Чикаго»: эксперты оценили шансы команды Капризова
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29 ноября на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Чикаго». Начало игры — в 22:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1710 рублей.

Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30.

Букмекеры уверены, что матч «Миннесота» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.70.

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