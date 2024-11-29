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«Миннесота» — «Чикаго»: прогноз «Чемпионата»

«Миннесота» — «Чикаго»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Миннесота» — «Чикаго».

Ставка: «Миннесота» победит + тотал меньше 6.5 гола за 2.42.

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Возвращение Капризова — очень хорошая новость для «Миннесоты». Россиянин проводит выдающийся сезон. В 21 матче он забросил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу. Травма не должна отразиться на форме Кирилла. Он пропустил не так много, чтобы утратить тонус.

Правда, выпал Матс Цуккарелло. Норвежец ещё некоторое время будет пребывать в лазарете. Он перенёс операцию и выбыл примерно на месяц. Впрочем, даже без Цуккарелло у «Миннесоты» есть все шансы уверенно победить «Чикаго». «Блэкхоукс» никак не могут избавиться от статуса одного из главных аутсайдеров НХЛ.

У «Чикаго» в принципе очень низкая результативность. Команде не хватает мощи в нападении. В 22 матчах «Блэкхоукс» забили только 56 голов, что является одним из худших показателей в лиге. Впрочем, и пропустили за этот период «Блэкхоукс» не так уж и много.

В начале ноября «Чикаго» даже сумел победить «Миннесоту» (2:1 ОТ) дома благодаря слаженной игре в защите. Коннор Бедард остался под впечатлением от игры Кирилла Капризова. В послематчевом интервью он признался, что россиянин — один из самых сложных соперников в НХЛ.

Поставить на то, что «Миннесота» победит «Чикаго» и тотал будет меньше 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42. Слишком большого количества заброшенных шайб ждать определённо не стоит. Только в 2 из 11 последних очных встреч команды на двоих забросили больше шести шайб.

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