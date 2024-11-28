БЕТСИТИ разыграет iPhone 16 Pro Max, PlayStation 5 и другие призы!

В преддверии Нового года компания БЕТСИТИ запустила розыгрыш телефона iPhone 16 Pro Max, приставки PlayStation 5, наушников Apple AirPods Pro 2 и от фрибетов на сумму от 5000 до 10 000 рублей. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на телеграм-канал БЕТСИТИ и нажать кнопку под постом «Хочу приз».

Победитель получит телефон, за второе место – приставка, за третье – наушники. Участники, занявшие с четвёртого по шестое места, получат фрибеты 10 000 рублей, а с седьмого по 10-е – фрибет в размере 5000 рублей.

Итоги конкурса подведёт бот 27 декабря.

Также БЕТСИТИ дарит фрибет до 2000 рублей за первую ставку. Для этого нужно зарегистрироваться по этой ссылке и добавить промокод 2000BET.

К участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние жители РФ. Подробнее об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте.

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