«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй».

Ставка: «Тампа» победит за 2.60.

Подопечные Эндрю Брюнетта выиграли всего лишь 3 из 12 последних матчей. Бо́льшую часть очков набрали благодаря тому, что соперники банально их недооценили. Клуб расположился в нижней части сводной таблицы НХЛ.

У «Тампа-Бэй» дела идут значительно лучше. Она вовсю ведёт борьбу за попадание в плей-офф. «Лайтнинг» расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона, но конкуренция очень высокая. Подопечные Джона Купера проиграли три из шести последних матчей.

Василевский и Кучеров выкладываются на полную и иногда делают результат, даже несмотря на то, что у команды не идёт игра. Они стабильно демонстрируют хоккей высочайшего уровня и безукоризненно выполняют свою работу. Форвард ещё успевает при этом радовать гениальными пасами и обращением с шайбой.

Поставить на то, что «Тампа-Бэй» победит «Нэшвилл» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. У подопечных Джона Купера не лучшим образом обстоят дела с выездными матчами, но бо́льшую часть очков в гостях они потеряли с командами из верхней части сводной таблицы НХЛ.

«Нэшвилл» — удобный для «Лайтнинг» соперник. «Молнии» проиграли только одну из семи последних очных встреч в регулярном чемпионате НХЛ. Четыре победы «Тампа-Бэй» одержала в основное время. Думается, и в этот раз ей потребуется не более 60 минут для того, чтобы набрать два очка и упрочить положение в турнирной таблице дивизиона.