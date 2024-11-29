«Акрон» — «Оренбург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Акрон» — «Оренбург», который состоится 30 ноября.

Ставка: победа «Акрона» с нулевой форой за 1.90.

Судя по первому кругу сезона, «Акрон» уверенно шагает к сохранению прописки в Российской Премьер-Лиге. Перед 17-м туром располагается в топ-10, оторвавшись от зоны вылета на семь очков. «Оренбург», в свою очередь, замыкает турнирную таблицу, набрав всего восемь очков более чем за целый круг. Скромнее показателя нет ни у кого.

Кроме того, тольяттинский клуб, в отличие от оренбургского, будет выступать при поддержке родных болельщиков. Всё же Самара находится рядом с Тольятти, так что особенных проблем с логистикой возникнуть не должно.

«Акрон» на неделе победил ярославский «Шинник» (1:0) в Кубке России. Но ранее на выезде получил 0:4 от московского «Спартака» и 0:3 — от казанского «Рубина». «Оренбург» вовсе проиграл три последних встречи в разных турнирах. Назначение Владимира Слишковича, похоже, не оказало ожидаемого эффекта. Футболисты проявляют характер, но безрезультатно.

Конечно, можно вспомнить, что оренбуржцы едва не отобрали очки у «Зенита» на своём поле на прошлых выходных. Даже играя в меньшинстве с 38-й минуты, умудрились пропустить единственный мяч лишь на последних минутах. За это стоит похвалить. Однако показатели выездных матчей скорее удручают. Семь выездов в РПЛ и всего одно добытое очко при целой россыпи пропущенных голов.

Да, «Акрон» возвращается домой после поездки в Ярославль в середине недели. Зато в родных пенатах у него нередко случаются удачные игры. Так что тольяттинскому клубу вполне по силам как минимум не уступить нестабильному оппоненту, который вдобавок ещё и мучится от травм. Можно даже подумать о победе хозяев с нулевой форой. В случае ничьей будет возврат.

Скажем также, что некоторые лидеры не принимали участия в кубковом матче с «Шинником». В их числе и Артём Дзюба. Конечно, форвард давненько не приносил результата, но против аутсайдера Российской Премьер-Лиги может проявить свои лучшие качества.