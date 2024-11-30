«Акрон» — «Оренбург»: букмекеры оценили шансы команд

В субботу, 30 ноября, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 17-го тура чемпионата России «Акрон» — «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. Попробуем найти интригу в противостоянии аутсайдеров.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Шансы увидеть победу «Акрона» соразмерны с шансами увидеть победу «Оренбурга». Коэффициенты находятся в пределах 2.65, вероятность — в пределах 37%.

Ничейный исход можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что на «Солидарность Арене» в Самаре будет зрелище. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.