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Названы шансы ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате России

Названы шансы ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате России
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В субботу, 30 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Марко Николича. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 5.20 — это около 18% вероятности. Ничейный исход можно найти с коэффициентом 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол в предстоящем матче Российской Премьер-Лиги. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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