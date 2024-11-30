ЦСКА — «Рубин»: прогноз на матч 30 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: обе забьют за 2.10.

Соперники встречаются друг с другом третий раз за этот месяц. Дважды дело было в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, а теперь — в Российской Премьер-Лиге. Сперва случилась нулевая ничья в Казани, а буквально на днях ЦСКА одержал победу со счётом 3:0 в Москве.

Армейцам потребовалось всего 18 минут для того, чтобы сделать результат. Именно этого хладнокровия не хватило матчем ранее с «Ростовом». Тогда армейцы открыли счёт на четвёртой минуте, до перерыва имели массу моментов, но реализовать их не смогли. В итоге уступили со счётом 1:2, дважды пропустив в концовке.

Главный тренер Марко Николич сказал, что знает, как это исправить. И, как видно, не обманул! То есть делать выводы тренерский штаб, судя по всему, умеет. Также стоит отметить, что красно-синие забивают в третьем матче подряд. В двух из них в стартовом составе появлялся Миралем Пьянич.

Непонятно только, что нашло на «Рубин». До разгромного поражения от ЦСКА казанский клуб шёл на серии из шести матчей, где потерпел всего одно поражение. Причём с минимальной разницей. Да и в целом с обороной здесь порядок — если вынести за скобки три мяча от армейцев, то в шести прошлых играх пропущено всего три мяча.

Учитывая, что на неделе игра была в Кубке России, а теперь предстоит сыграть за очки в РПЛ, да и просто в целях сохранения свежести стороны наверняка перетасуют состав. Так что повторения результата точно не предвидится. Более того, не стоит исключать голы в обе стороны. Хозяева, например, недосчитаются важного защитника Виллиана Роши из-за дисквалификации, а у гостей наверняка выйдет нападающий Мирлинд Даку.

Помимо этого, футболисты ЦСКА после 3:0 могут немного расслабиться на подсознательном уровне. Футболисты же «Рубина», напротив, должны быть особенно мотивированы. Как минимум хотеть отомстить. Так что в предстоящем противостоянии жду голы в обе стороны, хотя армейцы, конечно, достаточно сильны, чтобы не проиграть.