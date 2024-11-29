Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз букмекеров на матч АПЛ

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз букмекеров на матч АПЛ
Комментарии

30 ноября на стадионе «Лондон» состоится матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск.

Материалы по теме
«Акрон» — «Оренбург». Отдохнувший Дзюба справится с худшим клубом РПЛ
«Акрон» — «Оренбург». Отдохнувший Дзюба справится с худшим клубом РПЛ

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Микеля Артеты: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.48. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1480 рублей.

Успех «молотобойцев» оценён в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Аналитики уверены, что матч «Вест Хэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Гол в исполнении «Вест Хэма» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.04. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.88.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android