«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз букмекеров на матч АПЛ

30 ноября на стадионе «Лондон» состоится матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Микеля Артеты: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.48. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1480 рублей.

Успех «молотобойцев» оценён в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Аналитики уверены, что матч «Вест Хэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Гол в исполнении «Вест Хэма» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.04. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.88.