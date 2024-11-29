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«Куньлунь» – «Лада»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Куньлунь» – «Лада»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Лада».

Ставка: ТМ 5 за 1.89.

«Предложение поставить на ничью в основное или даже минимальную победу «Лады» выглядит очень парадоксально. Но не стоит переоценивать серию «Куньлуня» из четырех побед подряд. Да, у команды неплохой подбор мастеров и умелый тренерский штаб. Но, во-первых, «китайцы» — команда настроения, может сыграть очень плохо, а на следующий очень хорошо. И наоборот. Во-вторых, есть ощущение, что на выезде при полных трибунах им легче достать из себя эмоции, чем в пустых Мытищах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Лада
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну и третья причина поставить на «Ладу» — игра тольяттинской команды. Она достойно держала удар в ноябре, когда сгустились тучи над будущим клуба. Она абсолютно на равных играла даже с самыми сильными соперниками вроде «Динамо», ЦСКА и «Магнитки». Наконец, первый номер «Лады» Подъяпольский – едва ли не самый сильный вратарь КХЛ прямо сейчас. В среду в Череповце это подтвердилось еще раз – голкипер выдал сухой матч, отбив 44 броска и обеспечив тольяттинцам победу 3:0. Поэтому причин поставить на гостей много, а вот результативного хоккея ждать не стоит. Вряд ли зрители увидят больше 5 шайб», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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