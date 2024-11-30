«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.16.

Назначение Хулена Лопетеги на должность главного тренера должно было сделать «Вест Хэм» сильнее, но пока что сезон складывается неудовлетворительно. 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» большое — девять очков, но Микель Артета настроен сократить дистанцию. По обыкновению, он с пользой провёл международный перерыв.

Испанский специалист отменно подготовил команду ко встрече 5-го тура Лиги чемпионов со «Спортингом», который шёл на впечатляющей беспроигрышной серии. Несмотря на то что игра проходила в Лиссабоне, «канониры» победили с разгромным счётом — 5:1.

К предстоящему матчу «Арсенал» подходит в качестве явного фаворита. «Канониры» почувствовали свою игру. За редким исключением, после международных пауз они набирают отличный ход и очень много забивают. Поставить на то, что подопечные Артеты победят «Вест Хэм» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.16.

У «молотобойцев» мало крепости в обороне. В матчах с середняками и аутсайдерами они пропускают редко, но вот с пребывающими на подъёме клубами обычно получают целую авоську. Команда Лопетеги проиграла «Астон Вилле» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3), «Челси» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4) и «Ноттингем Форест» (0:3). При том что три из игр проходили в Лондоне.