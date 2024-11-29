«Куньлунь» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Лада».

Ставка: победа «Лады» и ТБ 4.5 за 3.45.

«Команда Михаила Кравца здорово сгоняла на выезд и привезла три победы в трёх матчах: пали «Автомобилист», «Трактор» и «Нефтехимик». А до этого, ещё дома, всухую дома было обыграно минское «Динамо» (3:0). Таким образом, текущая победная серия составляет целых четыре матча.

«Лада» в прошлой встрече, наконец, прервала свою неудачную серию, состоящую из шести поражений, два из которых пришлись на Браташа, а четыре — на Зубова. Победа над «Северсталью» (0:3) стала первой для нового главного тренера. Добавлю, что команда улучшила и дисциплину, в прошедшем матче они получили всего лишь восемь минут штрафа, в то время как в позапрошлой игре таких минут было 19. Я результаты встреч «Лады» не угадываю от слова «совсем». Абсолютно непредсказуемая для меня команда. Как бы я ни искал какую-то логику или какие-то закономерности — не выходит. А тут ещё и в соперниках «Куньлунь», который то играет здорово, то играет ужасно.

Как тут понять, от чего это зависит, по-прежнему неясно. Поэтому я пойду на безумие и выберу: победа «Лады» и общий тотал голов больше 4.5 с коэффициентом 3.45», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».