«Металлург» Мг — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 29 ноября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-2) за 2.10.

«График набора очков у «Магнитки» в ноябре не такой уж плохой, но и игра, и провалы в отдельно взятых матчах заслуживают более сильных отрицательных характеристик. Разин обещает работу над ошибками, тасует состав, сажает в запас звёзд. Но, есть ощущение, что ещё пара таких осечек, как во вторник дома против «Авангарда» (1:2 Б), – и вопросы появятся уже к тренерскому штабу. И уж точно «Металлургу» опасно позориться так же, как в прошлую среду в Астане – когда чемпионы пропустили дважды с 14 бросков и сами забросили одну-единственную шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

История вряд ли повторится. Нынешний «Барыс» банально не соответствует уровню КХЛ. За последнюю неделю команда вчистую проиграла самые важные для себя матчи ноября: 0:3 дома «Амуру» и 0:2 в Новосибирске. Нет сомнений, что «Металлург» обыграет казахстанцев с разницей «+2» или «+3». Но не берите тотал больше 5 шайб. «Барыс» будет упираться и всячески мешать атакующим действиям соперника, а «Магнитка» сейчас не в том состоянии, чтобы забрасывать уверенно и помногу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».