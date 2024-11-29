Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» Мг — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 29 ноября

«Металлург» Мг — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 29 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-2) за 2.10.

«График набора очков у «Магнитки» в ноябре не такой уж плохой, но и игра, и провалы в отдельно взятых матчах заслуживают более сильных отрицательных характеристик. Разин обещает работу над ошибками, тасует состав, сажает в запас звёзд. Но, есть ощущение, что ещё пара таких осечек, как во вторник дома против «Авангарда» (1:2 Б), – и вопросы появятся уже к тренерскому штабу. И уж точно «Металлургу» опасно позориться так же, как в прошлую среду в Астане – когда чемпионы пропустили дважды с 14 бросков и сами забросили одну-единственную шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

История вряд ли повторится. Нынешний «Барыс» банально не соответствует уровню КХЛ. За последнюю неделю команда вчистую проиграла самые важные для себя матчи ноября: 0:3 дома «Амуру» и 0:2 в Новосибирске. Нет сомнений, что «Металлург» обыграет казахстанцев с разницей «+2» или «+3». Но не берите тотал больше 5 шайб. «Барыс» будет упираться и всячески мешать атакующим действиям соперника, а «Магнитка» сейчас не в том состоянии, чтобы забрасывать уверенно и помногу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android