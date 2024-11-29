«Брайтон» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Брайтона» с форой (-1.5) за 2.04.

«Брайтон» и «Саутгемптон» проведут игру в 13-м туре чемпионата Англии. Для меня тут исход очевиден. Хозяева поля без особых проблем должны набирать очки.

Разница в уровнях между соперниками становится очевидной, если посмотреть на их позиции в турнирной таблице. «Брайтон» сейчас идёт на пятом месте, борется за высокие позиции. А вот «Саутгемптон» является пока слабейшей командой лиги — располагается на последнем месте.

Недавно «святые» добыли победу — сделали они это в игре против «Эвертона» (1:0), тоже идущего низко в турнире, пусть и не в зоне вылета. И всё бы ничего, но эта виктория стала для «святых» первой и пока единственной в этом сезоне. Кроме этого, они ещё один раз сыграли вничью — в остальных десяти встречах были поражения. У коллектива худшая статистика забитых и пропущенных мячей — «-15». Сейчас «Саутгемптон» отстаёт от ближайших соперников выше, тоже идущих в зоне вылета, на четыре и пять очков. Очевидно, сократить такой разрыв ему будет трудно.

У «Брайтона» противоположная ситуация. За 12 туров АПЛ он проиграл всего лишь дважды. Одна из неудач произошла относительно недавно — 1:2 от «Ливерпуля», лидирующего в турнире сейчас. В остальных матчах «чайки» набирали очки, часто выигрывали. В том числе удалось им недавно одолеть «Ман Сити» — 2:1.

С 22 очками «Брайтон» теперь идёт на пятом месте. Причём разрыв с тремя командами выше у него минимален. При определённых условиях мы можем увидеть подопечных Фабиана Хюрцелера даже на второй строчке после этого тура. Для этого клубу нужно сейчас выиграть и ждать неудач конкурентов по таблице. И с первым пунктом, я думаю, проблем у хозяев поля не возникнет.

В общем, тут всё ясно. «Саутгемптону» тяжело будет. Пока что не знаю, как клуб будет бороться за сохранение прописки в лиге. Я думаю, в этой игре ожидается уверенная виктория хозяев поля. Моя ставка — фора (-1.5) мяча на «Брайтон». Такой вариант оценивается в 2.04», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».