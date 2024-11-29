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«Мальорка» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Мальорка» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Валенсия».

Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.70.

«В матче 15-го тура Ла Лиги «Мальорка» на своём поле будет принимать «Валенсию».

«Мальорка» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В прошлом туре команда одолела «Лас-Пальмас» со счётом 3:2. До этого было два поражения: от «Атлетико» и «Алавеса».

Испания — Примера . 15-й тур
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Валенсия» начала сезон очень плохо, но сейчас ситуация начинает понемногу выправляться. В последних пяти матчах команда потерпела лишь одно поражение, дважды сыграла вничью и одержала две победы.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли друг с другом вничью. Матчи завершились со счётом 1:1 и 0:0.

У «Мальорки» началась какая-это эпидемия травм. Травмировано пять игроков, а также дисквалифицирован Мурики. Учитывая этот фактор, «Валенсия» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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