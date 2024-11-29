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«Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

«Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ-2024/2025 «Филадельфия» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Нью-Йорк Рейнджерс» и ТБ 5.5 за 3.14.

«Игра будет интересной для российского болельщика, потому что с одной стороны — Матвей Мичков, а с другой — Артемий Панарин. Нам предстоит увидеть очень классное шоу, в котором я бы ждал результативный хоккей.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Филадельфия» много пропускает, хоть и старается много забивать. У команды не лучшие вратари, а у «Рейнджерс» — сильная атака. Я бы здесь поставил на то, что гости выиграют, а тотал будет больше 5.5», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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