«Боруссия» Д — «Бавария»: делай ставку и участвуй в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ

30 ноября «Боруссия» в Дортмунде примет мюнхенскую «Баварию» в рамках чемпионата Германии. Центральный поединок 12-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в принципиальном матче, ты можешь принять участие в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ. Выполняй квесты, делай ставки, забирай фрибеты в акции «Новогодняя миссия».

Данное противостояние всегда принципиально и имеет богатую историю. Портал Goal.com представил свой рейтинг лучших футболистов чемпионата Германии в XXI веке. На его вершине, по версии издания, оказался Роберт Левандовски. Польский форвард выступал и в Дортмунде, и в Мюнхене, взяв титул с обеими командами. Любопытно, что вторую строчку занял Томас Мюллер, который до сих пор играет за «Баварию».

Дополнительную интригу к поединку добавляет тот факт, что «Боруссия» — лучшая команда сезона Бундеслиги по игре в домашних матчах. На своём поле данный коллектив победил во всех шести проведённых матчах. Однако «Бавария» отлично выступает на выезде. В гостях мюнхенцы победили в пяти из шести матчах чемпионата. Это лучший показатель текущего розыгрыша.

В прошлом сезоне «Бавария» не сумела защитить титул, пропустив вперёд не только «Байер», но и «Штутгарт». Перед 12-м туром мюнхенцы единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав 29 очков. Коллектив Венсана Компани остаётся единственной командой Бундеслиги, которая ещё ни разу не проиграла в чемпионате. «Боруссия» отстаёт от соперника на 10 очков и замыкает пятёрку лидеров.

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