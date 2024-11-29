«Кальяри» — «Верона»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Кальяри» — «Верона».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.88.

Серию из трёх поражений «Кальяри» завершил, но от этого легче не стало. Потому что по-прежнему нет побед. Два последних матча клуб заканчивал вничью – с «Миланом» (3:3) и «Дженоа» (2:2). Пора бы Давиде Николе задуматься, как наладить взаимопонимание в обороне. Счёт в этих встречах красноречиво говорит о дыре в защите. В каждом из шести последних матчей красно-синие пропускали не меньше двух мячей.

У «Вероны» дела не лучше. На дистанции в 10 предыдущих игр «мастифы» одержали лишь две победы. Обыграли «Венецию» (2:1) и «Рому» (3:2). В двух последних встречах жёлто-синие уступили «Фиорентине» (1:3) и «Интеру» (0:5). Никто в Серии А не пропускает больше, чем «Верона», — уже 32 мяча в 13 турах.

У обеих команд огромная дыра в обороне. Учитывая последние результаты, мотивацию и турнирное положение, желание одержать победу будет сильным как у «Вероны», так и у «Кальяри». Нас ожидает зрелище с большим количеством голов. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.88.