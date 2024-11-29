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«Брайтон» — «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Брайтон» — «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Брайтон» — «Саутгемптон».

Ставка: «Брайтон» победит + тотал меньше 2.5 гола за 1.80.

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«Чайки» подходят к предстоящему матчу в роли настоящих героев. Они одержали в последних встречах две победы. Одна из них была волевой над самим «Манчестер Сити» — 2:1. Затем с таким же счётом «Брайтон» обыграл «Борнмут». Подопечные Фабиана Хюрцелера взобрались на пятую строчку в турнирной таблице.

«Саутгемптон» подходит ко встрече в плохом настроении. В минувшем матче «святые» чуть было не обыграли «Ливерпуль». Они вели со счётом 2:1, но Салах оформил дубль и вырвал для «красных» победу. До этого команда уступила «Вулверхэмптону» (0:2). Она остаётся на последнем месте в таблице АПЛ.

Очевидно, что игра «чаек» намного симпатичнее. Плюс они будут выступать на домашнем стадионе. У «Саутгемптона» в подавленном состоянии практически нет шансов даже на ничью. Наш прогноз будет на победу «Брайтона» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

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