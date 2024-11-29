«Мальорка» — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Мальорка» — «Валенсия».

Ставка: тотал больше 1.5 гола за 1.68.

«Островитяне» в прошлой встрече продемонстрировали одновременно характер и нестабильность. Они вели в игре с «Лас-Пальмасом» 2:0, но умудрились растерять это преимущество, пропустив дважды, затем получили удаление и на добавленной к основному времени минуте всё-так забили победный гол. Таким образом, команда прервала трёхматчевую безвыигрышную и безголевую серию.

Плохи дела у «Валенсии», расположившейся в зоне вылета. В 12 матчах чемпионата Испании она одержала всего лишь две победы — ужасный результат. Естественно, это нагнетает обстановку. Причём второй матч в этом сезоне «летучие мыши» выиграли в минувшем туре. Они обошли «Бетис» со счётом 4:2. Но повод ли это говорить о начале каких-то улучшений?

Обе команды хорошо проявили себя в нападении в прошлых матчах. Несмотря на удручающую статистику очных встреч, мы рискнём поставить на тотал больше 1.5 мяча за 1.68.