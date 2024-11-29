«Металлург» — «Барыс»: дата матча КХЛ, кто фаворит, ставки и прогнозы

29 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет играть с «Барысом» на «Арене-Металлург». Начало встречи – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «лисам». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.40. Шансы астанчан оценили в 6.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.65. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.05.

С самого старта регулярного чемпионата к игре «Металлурга» возникают вопросы. У команды напрочь отсутствует стабильность. Причин неудачных выступлений достаточно много, но Андрей Разин как-то слабо их решает. В итоге после 32 матчей «лисы» расположились на пятой строчке в таблице Восточной конференции с 34 очками.

Намного хуже дела у «Барыса». Казахстанский клуб не может продемонстрировать той игры, которой от него ждут болельщики. Он расположился на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции с 21 очком. Отставание от зоны попадания в плей-офф – семь очков.