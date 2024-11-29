«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, прогнозы

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.37. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.
Букмекеры уверены, что матч «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.
«Нэшвилл» проводит очень плохой сезон, за что стоит «поблагодарить» руководство клуба. Оно подписало ветеранов, которые загружают зарплатную ведомость, но приносят больше вреда, чем пользы. Подопечные Эндрю Брюнетта выиграли всего лишь 3 из 12 последних матчей. Бо́льшую часть очков набрали благодаря тому, что соперники банально их недооценили. Клуб расположился в нижней части сводной таблицы НХЛ. Он начал делать аккуратные шаги к перестройке.
У «Тампа-Бэй» дела идут значительно лучше, чем у «Нэшвилла». Она вовсю ведёт борьбу за попадание в плей-офф. «Лайтнинг» расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона, но конкуренция очень высокая. Сбавлять темп нельзя.
Подопечные Джона Купера проиграли три из шести последних матчей. «Тампа» уступила «Коламбусу» (6:7 ОТ), «Далласу» (2:4) и «Вашингтону» (4:5), а победила «Нью-Джерси» (4:0), «Питтсбург» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (8:2).