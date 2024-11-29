«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, прогнозы

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.37. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Букмекеры уверены, что матч «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нэшвилл» проводит очень плохой сезон, за что стоит «поблагодарить» руководство клуба. Оно подписало ветеранов, которые загружают зарплатную ведомость, но приносят больше вреда, чем пользы. Подопечные Эндрю Брюнетта выиграли всего лишь 3 из 12 последних матчей. Бо́льшую часть очков набрали благодаря тому, что соперники банально их недооценили. Клуб расположился в нижней части сводной таблицы НХЛ. Он начал делать аккуратные шаги к перестройке.

У «Тампа-Бэй» дела идут значительно лучше, чем у «Нэшвилла». Она вовсю ведёт борьбу за попадание в плей-офф. «Лайтнинг» расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона, но конкуренция очень высокая. Сбавлять темп нельзя.

Подопечные Джона Купера проиграли три из шести последних матчей. «Тампа» уступила «Коламбусу» (6:7 ОТ), «Далласу» (2:4) и «Вашингтону» (4:5), а победила «Нью-Джерси» (4:0), «Питтсбург» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (8:2).