«Филадельфия» — «Рейнджерс»: во сколько начало матча НХЛ, ставки и коэффициенты букмекеров

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу клуба из Нью-Йорка в основное время можно с коэффициентом 2.08. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Букмекеры уверены, что матч «Филадельфия» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

«Флайерз» проиграли только 2 из 10 последних матчей в основное время. Также они потерпели три поражения в серии послематчевых буллитов. Стали гораздо чаще выручать голкиперы «Филадельфии» Иван Федотов и Алексей Колосов. Несмотря на недопонимание с Джоном Тортореллой из-за языкового барьера, блистает восходящая звезда «Флайерз» — Матвей Мичков. Он возглавляет список лучших бомбардиров среди новичков НХЛ. В 20 встречах 19-летний российский нападающий набрал 17 (8+9) очков.

Если у «Филадельфии» медленный, но верный прогресс, то «Рейнджерс» затянуло в чёрную полосу. После разгромного поражения от «Сент-Луиса» (2:5) Питер Лавиолетт отметил, что уже три матча кряду команда играет не на своём уровне. До этого она уступила «Калгари» (2:3) и «Эдмонтону» (2:6). А в минувшей встрече проиграла «Каролине» (3:4).