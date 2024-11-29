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«Миннесота» — «Чикаго»: прогнозы и ставки на матч НХЛ, во сколько начало, кто фаворит

«Миннесота» — «Чикаго»: прогнозы и ставки на матч НХЛ, во сколько начало, кто фаворит
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29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Чикаго». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Букмекеры уверены, что матч «Миннесота» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Миннесота» продолжает занимать место в верхней части сводной таблицы НХЛ. Команда и не думает сбавлять обороты. Она проиграла всего 8 из 22 матчей. При этом только четыре из поражений подопечные Джона Хайнса потерпели на выезде.

У «Чикаго» в принципе очень низкая результативность. Команде не хватает мощи в нападении. В 22 матчах «Блэкхоукс» забили только 56 голов, что является одним из худших показателей в лиге. Впрочем, и пропустили за этот период «Блэкхоукс» не так уж и много.

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