Оценены шансы «ПСЖ» выиграть шестой матч чемпионата Франции подряд

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30 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 13-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант». Начало игры — в 23:00 мск.

«ПСЖ» идёт на серии из пяти побед в чемпионате Франции.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.24, это около 80% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1240 рублей.

Успех «канареек» оценён экспертами в 13.5 (7%). Ставки на ничью принимаются за 7.20 (13%).

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.