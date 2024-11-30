«ПСЖ» — «Нант»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Нант».

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.35.

«ПСЖ» по обыкновению доминирует в чемпионате Франции, но в Лиге чемпионов полностью проваливается. Впрочем, это к делу не относится: в Лиге 1 у парижан пять побед подряд.

«Нант» видится явным аутсайдером. Обычно «канарейки» хорошо настраиваются на встречи с красно-синими, но у них наблюдается затяжная чёрная полоса. Команда не выигрывает уже девять матчей кряду в Лиге 1. Ничьих при этом только три.

Более того, «Нант» подходит с четырьмя поражениями подряд. Он уступил «Страсбургу» (1:3), «Марселю» (1:2), «Лансу» (2:3) и «Гавру» (0:2). Большое количество пропущенных мячей не говорит ни о чём хорошем.

«Гавр» проиграл семь из девяти последних матчей в Лиге 1. Несмотря на это, ему на выезде удалось уверенно победить «канареек». «Нант» спустился на 16-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего на последнем месте «Монпелье» составляет три очка.

Поставить на то, что «ПСЖ» победит «канареек» и тотал больше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. Парижане выиграли 10 из 12 матчей в чемпионате Франции. Две другие встречи ознаменовались ничейными результатами. За этот период красно-синие забили 36 мячей, пропустили — 10.