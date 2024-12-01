Названы шансы «Локомотива» победить «Химки» в чемпионате России

1 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки». Начало игры — в 14:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Михаила Галактионова: поставить на победу красно-зелёных можно с коэффициентом 1.48, это около 68% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1480 рублей.

Успех «Химок» оценён в 6.70 (14%). Ставки на ничью принимаются за 5.20 (18%).

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.