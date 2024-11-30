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«Боруссия» — «Бавария»: определён фаворит центрального матча тура Бундеслиги

«Боруссия» — «Бавария»: определён фаворит центрального матча тура Бундеслиги
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В субботу, 30 ноября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится центральный матч 12-го тура чемпионата Германии «Боруссия» — «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 4.70 — это 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что центральный матч 12-го тура немецкой Бундеслиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.45.

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