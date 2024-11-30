«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.16.

Взгляните на свежую историю личных встреч. Начиная с сентября 2020 года, то есть где-то за четыре сезона, соперники встретились в разных турнирах ровно 10 раз — выборка хорошая. В восьми случаях «Бавария» добилась победы, ещё один раз на табло был зафиксирован равный счёт, и лишь однажды праздник устроили футболисты «Боруссии». А именно в прошлом сезоне — 2:0.

Конечно, такая статистика, кто бы что ни говорил, влияет на психологию как игроков, так и руководителей с фанатами. У дортмундской команды могли бы быть неплохие шансы закрепить успех прошлого сезона. Ведь если вынести за скобки поражение от «Майнца» (1:3) на выезде, где огромную роль сыграло удаление, она показывает достойную форму. Четыре победы в пяти прошлых матчах это подтверждают.

Важно также заметить, что сейчас подопечные Нури Шахина сыграют дома. А дома они внушительны. За шесть туров, которые провели на своём поле в чемпионате Германии, одержали шесть побед и добыли все 18 возможных очков. Такого нет даже у самой «Баварии». И всё-таки «Баварии» есть чем крыть этот козырь.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с шестиочковым отрывом от ближайшего преследователя. «Бавария» также поправила свои результаты в Лиге чемпионов и приблизились к зоне прямой квалификации в плей-офф. А игровые показатели? После провальной встречи с «Барселоной» (1:4) — семь матчей, семь побед, 18 забитых мячей и ни одного пропущенного. Круто!

«Боруссия» и сама умеет забивать, что демонстрировала как в матче с загребским «Динамо» (3:0), так и в игре с «Фрайбургом» (4:0). Кроме того, история личных встреч говорит о зачастую высокой результативности — тотал больше 3.5 мяча заходил в 9 из 10 последних случаев. И всё же, когда «Бавария» в форме, она побеждает. Сейчас «Бавария» — в форме. Так что проверим П2 через ТБ 2.5 мяча.