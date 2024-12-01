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Названы шансы «Зенита» продлить серию побед в чемпионате России

Названы шансы «Зенита» продлить серию побед в чемпионате России
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1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск.

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«Зенит» идёт на серии из трёх побед в чемпионате России.

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Сергея Семака: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.35, это около 74% вероятности.

Успех самарцев оценён в 9.90 (10%). Ставки на ничью принимаются за 5.80 (16%).

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

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