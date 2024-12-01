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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.

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Петербуржцы готовятся уйти на зимний перерыв в приподнятом настроении. Победив в последних двух встречах в чемпионате России «Ахмат» (2:1) и «Оренбург» (1:0), подопечные Сергея Семака поднялись на первую строчку в турнирной таблице первенства. В Кубке тоже порядок.

Основная проблема «Крыльев Советов» — некачественная игра у чужих ворот. В 16 встречах в чемпионате России они забили только 15 мячей — меньше лишь у трёх команд. Относительно прошлого сезона рисунок игры самарцев стал ощутимо хуже. В матчах с располагающимися в верхней части турнирной таблицы клубами они стали выглядеть совсем беспомощно. Единственное, что слегка утешает, — пропускают не много.

Ни в одном из 13 последних матчей в чемпионате России «Крылья Советов» не дали забить в свои ворота больше двух мячей. Заключить пари на то, что «Зенит» их обыграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

Ждать, что у самарцев появится уверенность после победы над «Ахматом», не стоит. Отвлекает их от футбола крупный коррупционный скандал.

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