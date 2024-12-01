«Торино» — «Наполи»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Торино» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» победит всухую за 2.75.

Начали сезон «быки» весьма неплохо, но затем все механизмы резко сломались. Туринцы победили всего лишь в одном из восьми последних матчей в чемпионате Италии, а также один раз сыграли вничью. Набрали очки они во встречах с идущими в зоне вылета клубами — «Комо» (1:0) и «Монцей» (1:1). В последних пяти играх в Серии А они забили только два мяча, в то время как пропустили пять.

Антонио Конте ведёт «Наполи» к скудетто. «Партенопейцы» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. Отрыв от идущего следом «Интера» составляет одно очко.

Неаполитанцы разгромно уступили «Аталанте» (0:3) во встрече 11-го тура Серии А, а затем сыграли вничью с «Интером» (1:1). Затянуться безвыигрышной серии Конте не позволил. Его подопечные победили «Рому» (1:0). Автором победного мяча стал Ромелу Лукаку. Он отличился с передачи Джованни Ди Лоренцо.

Конте просит подопечных не смотреть в турнирную таблицу. Он считает, что лучше сосредоточиться на себе и на совершенствовании наработок. После победы над «Ромой» тренер заявил, что был доволен игрой на протяжении 65 минут, но остался разочарован большим количеством упущенных моментов.

Также Конте отметил, что в последние 15-20 минут встречи неаполитанцы слишком глубоко сели в оборону и сами себе всё усложнили. Много времени на работу над ошибками наставнику не потребуется. Поставить на то, что «партенопейцы» выиграют предстоящий матч и не пропустят, можно с коэффициентом 2.75.