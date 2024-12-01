«Марсель» — «Монако»: эксперты оценили шансы команды Головина

1 декабря на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе состоится матч 13-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Монако». Начало игры — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу «Монако» можно с коэффициентом 2.60. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2600 рублей.

Успех «Марселя» оценён экспертами в 2.74. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Букмекеры считают, что матч «Марсель» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.52.