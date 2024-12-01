«Марсель» — «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Марсель» — «Монако».

Ставка: «Монако» победит за 2.60.

Назначение Роберто Де Дзерби и укрепление состава видоизменили «Марсель». Клуб вернулся к борьбе за медали. Бело-голубые расположились на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от занимающего второе место «Монако» составляет три очка.

«Марсель» стал показывать куда более приятный глазу командный футбол. Однако не прошло и двух месяцев, как Де Дзерби столкнулся с трудностями. Его подопечные победили только в трёх из семи последних матчей. Вничью они сыграли с «Анже» (1:1), уступили «Страсбургу» (0:1), «ПСЖ» (0:3) и «Осеру» (1:3).

У «Монако» дела идут лучше. Он преуспевает сразу и в чемпионате Франции, и в Лиге чемпионов. В главном клубном международном турнире красно-белые победили «Барселону» (2:1), «Црвену Звезду» (5:1) и «Болонью» (1:0), сыграли вничью с загребским «Динамо» (2:2) и обидно уступили «Бенфике» (2:3).

Поставить на то, что «Монако» победит «Марсель», можно с коэффициентом 2.60. Красно-белые очень опасны на стандартах. У них отличные результаты на последнем отрезке сезона, и в отличном тонусе пребывают ведущие футболисты. Головин в полном порядке. Игра наверняка получится близкой, но монегаски банально выглядят цельнее и понятнее.