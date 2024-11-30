«Акрон» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Оренбург» в 17-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Оренбурга» за 2.55.

«17-й тур РПЛ стартует встречей в Самаре: «Акрон» будет принимать «Оренбург». Важнейший матч и для тех, и для других. У «Акрона» ситуация сейчас чуть попроще: он на 10-м месте. Ну и все уже обсудили, что «Акрон» проигрывает абсолютно всем командам из верхней части таблицы, и проигрывает достаточно убедительно. Но вот с командами, которые располагаются за спиной «Акрона», команда из Тольятти выглядит весьма неплохо. В последнем туре «Акрон» уступил «Рубину» 0:3. На неделе была кубковая игра с «Шинником» полуторным составом, и «Акрон» в боевом матче одержал победу 1:0 и прошёл дальше по Пути регионов.

Теперь «Оренбург», который замыкает турнирную таблицу и 15 матчей подряд в РПЛ не выигрывает. Слишкович сказал, что очень много травмированных после встречи с «Зенитом», но сама игра внушает определённый оптимизм, поэтому «Оренбург» рассчитывает на шесть очков в ближайших двух матчах, то есть не только с «Акроном», но и в выездной встрече с «Ахматом».

У «Оренбурга» действительно есть хороший, качественный подбор исполнителей. Удача отворачивается от команды в некоторых играх. Действительно, «Оренбургу» не повезло, как в игре с «Зенитом», чуть-чуть недотерпели в концовке. Я думаю, что рано или поздно «Оренбургу» повезёт. «Оренбург» точно ни в чём не уступает «Акрону» по качеству игры, скорее, даже в каких-то моментах превосходит, в частности по количеству ударов в среднем за матч.

Поэтому верю, что именно в этом матче удача повернётся к «Оренбургу» лицом и те моменты, которые команда создаёт, будут реализованы и конвертированы в голы. Рискну и предположу, что «Оренбург» в Самаре «Акрон» обыграет. Мой прогноз — победа «Оренбурга» за 2.55», — приводит слова Генича «РБ Спорт».