«Акрон» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Оренбург».

Ставка: ничья за 3.90.

«Два последних матча «Акрона» — головная боль для главного тренера Заурбека Тедеева. Команда не похожа на себя. Если в матче с «Крыльями Советов» тольяттинцы показали вполне неплохой футбол и смогли добиться уверенной победы — 2:0, то в матчах со «Спартаком» и «Рубином» всё явно пошло не по плану. Москвичам уступили 0:4, а главной проблемой для команды стали двое — Манфред Угальде и Тео Бонгонда, оформившие по дублю. С «Рубином» также мало получилось. С первых минут казанцы завладели преимуществом и забили дважды за первые 20 минут, оба раза отличился Мирлинд Даку. В концовке «Акрон» пропустил ещё раз, в этот раз забить смог Джоэль Фамейе. После двух чувствительных поражений команда откатилась на 10-ю строчку, до зоны стыковых матчей совсем немного — три очка.

«Оренбург» — худшая команда чемпионата. Последние четыре тура закончились поражениями. Очень обидно уступили «Рубину» в самой концовке 1:2 и без особых шансов сыграли с «Краснодаром», проиграв 0:4. Хороший шанс набрать очки был в матче с махачкалинским «Динамо». Саид Сахархизан вывел свою команду вперёд, но одержать победу не получилось, концовка осталась за хозяевами — поражение 1:2. Проиграл «Оренбург» и в последнем матче, вновь всё решилось в самой концовке. Александр Ерохин замкнул прострел с дальнего фланга и лишил команду Владимира Слишковича ничьей. Сейчас «Оренбург» последний, отставание от зоны стыков – пять очков.

Обе команды в плохой форме, забивают крайне мало, и с набранными очками в последнее время проблемы. Предположу, что матч двух проблемных команд вполне может привести к ничейному результату. Ничья с коэффициентом 3.90», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».