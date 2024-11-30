ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Рубин» в 17-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«ЦСКА сыграет заключительный домашний матч в уходящем календарном году с «Рубином». Так уж получилось, что на неделе команды встречаются второй раз подряд, и в кубковой встрече ЦСКА шансов «Рубину» не оставил, выиграл 3:0, все три мяча забил в первом тайме и показал очень хорошую реализацию. Ну и во втором сыграли очень убедительно в обороне, качественно. Слава Тороп в очередной раз подтащил где надо и сыграл шестой матч подряд в Кубке без пропущенных мячей.

Здесь, понятно, сыграет Игорь Акинфеев. И понятно, что это будет совсем другая игра. Из последних трёх игр между ЦСКА и «Рубином» в двух были зафиксированы ничейные результаты. Здесь ничья, понятно, не устроит ни тех ни других. Команды — соседи по турнирной таблице, но разделяет их целых пять очков. ЦСКА – шестой, «Рубин» — седьмой. Наверняка у Рахимова есть какой-то план на эту игру, и он постарается этого плана придерживаться.

Я думаю, что хороший вариант на эту встречу «2-3 гола в матче», потому что может качнуться как в одну, так и в другую сторону. И ничья может быть с забитыми мячами, и победа одной из команд 2:0, 2:1, 3:0, как это было на неделе. Поэтому возьму вот этот комбо-вариант за коэффициент 1.98», — приводит слова Генича «РБ Спорт».