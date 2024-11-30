ЦСКА — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Рубин».

Ставка: первый тайм ЦСКА больше второго за 3.20.

«Повторение последней кубковой баталии пройдёт в Москве. ЦСКА в последнее время в чемпионате показывает не самую качественную игру. Положила этой странной серии начало игра с «Факелом». Дома армейцы не смогли забить и в итоге сыграли вничью 0:0. Следующий матч — тоже провал, со «Спартаком» ЦСКА провёл одну из худших игр в сезоне, не было как моментов, так и ударов в створ, поражение 0:2. В следующем туре наконец удалось добыть победу. В матче с «Крыльями» ЦСКА забил дважды, а самарцы – лишь раз, хотя моментов у ворот Акинфеева было столько, что вполне можно было рассчитывать как минимум на ничейный исход. В последнем туре также всё оказалось плохо, в первом тайме красно-синие оказали приличную игру, создали достаточное количество моментов, но реализовать смогли лишь один. Во второй половине игры всё поменялось, «Ростов» владел преимуществом и в концовке смог отличиться дважды. ЦСКА теперь отстаёт от пятого места уже на четыре очка.

«Рубин» потихоньку налаживает дела в таблице. С «Краснодаром» сыграли 1:1, в том матче даже можно было рассчитывать на победу, но Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти, итоговая ничья тоже вполне неплохой исход. В последнем туре пришла победа. «Акрон» не смог оказать никакого сопротивления, забитые мячи на свой счёт записали Джоэль Фамейе и Мирлинд Даку, оформивший дубль. Игра в Кубке закончилась уверенной победой ЦСКА — 3:0. Вряд ли в чемпионате повторится такой результат. ЦСКА в последнее время часто в первом тайме играет лучше, чем во втором, предположу, что и в этот раз будет так же. Первый тайм у ЦСКА больше второго с коэффициентом 3.20», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».