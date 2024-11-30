«Ростов» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России 30 ноября

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Пари НН» в 17-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 2.70.

«Ростов» сыграет дома против «Пари НН». Команды тоже соседи по турнирной таблице: «Ростов» — восьмой, 20 очков у него. И 16 очков у «Пари НН». И, честно говоря, меня удивляет такой перекос в букмекерской линии в пользу «Ростова». Между командами не сказать что такая огромная разница, чтобы на победу «Ростова» давать 1.4, а победа «Пари НН» идёт за 7.0. Да, «Пари НН» всего одну выездную встречу выиграл, у «Ахмата», уже под руководством Виктора Гончаренко, если мы говорим об РПЛ. «Пари» хорошо в целом организован, игра команды прибавила в организации. И я думаю, что «Ростову», оставившему немало эмоциональных сил в кубковой игре со «Спартаком», будет очень непросто сейчас. Да, у «Ростова» хорошая серия из четырёх побед, включая кубковые встречи. Но «Пари НН» может упереться.

Мы прекрасно знаем, что есть клубное противостояние «Ростова» и «Пари НН», но есть ещё и персональное тренерское между Карпиным и Гончаренко. Тоже всегда боевые матчи получаются. И первая игра для Гончаренко на посту тренера нижегородцев была именно с «Ростовом», там сыграли вничью 1:1. Там «Ростову» повезло в концовке заработать пенальти и его реализовать. Как будет здесь — посмотрим.

Мне кажется, вот этот перекос в линии в пользу «Ростова» может и не сыграть. На непоражение «Пари НН» дают хороший коэффициент 2.7. Просто из-за коэффициента, из-за того, что «Пари НН» может упереться, я предложу остановиться именно на этом варианте», — приводит слова Генича «РБ Спорт».