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«Ростов» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч 17-го тура РПЛ

«Ростов» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч 17-го тура РПЛ
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Пари НН».

Ставка: победа «Ростова» за 1.50.

«Ростов» наконец-то начал побеждать! Первым позитивным шагом стал ничейный результат в матче с московским «Динамо». Команда Валерия Карпина первой вышла вперёд, гол оказался за авторством Николая Комличенко, но удержать победный результат не удалось, ничья 1:1. Хорошая игра получилась с «Химками», «Ростов» забил уже на шестой минуте, во втором тайме преимущество ещё увеличилось, Максим Осипенко и Иван Комаров сделали счёт 3:0, Мирзов чуть сократил отставание химчан, но на большее их не хватило, победа «Ростова» 3:1. В последнем матче донская команда вновь победила, первый тайм в матче с ЦСКА откровенно не удался, зато во второй половине игры всё поменялось. Вышедший на замену Егор Голенков забил дважды и принёс своей команде победу — 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» находится на девятой строчке. Результатами команда особо не радует. Да, были три очка в игре с «Ахматом» — 2:0, но после этого вновь серия без побед. Московскому «Динамо» уступили 1:3. В матче с махачкалинским «Динамо» шансов на победу у нижегородцев было больше, в очередной раз подвела реализация. Ничья 0:0, которая не устроила обе команды. «Ростов» и «Пари НН» — соседи по турнирной таблице, но даже победа не позволит команде Виктора Гончаренко подняться в таблице.

Расстояние между командами — четыре очка. «Ростов» набрал форму и показывает хорошую игру, «Пари НН» пока этим похвастаться не может. Победа «Ростова» с коэффициентом 1.50», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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