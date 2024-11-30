«Барселона» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Барселона» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.04.

«Барселона» и «Лас-Пальмас» сыграют друг с другом в 15-м туре национального чемпионата Испании.

Каталонский клуб является фаворитом в матче. В минувших двух турах сине-гранатовые выступили неудачно, уступив «Реалу Сосьедад» (0:1) и сыграв вничью с «Сельтой» (2:2). При этом эти результаты не сказались на турнирном положении команды Флика. По потерянным очкам «Барса» всё ещё опережает «Реал» на одно очко. В Лиге чемпионов в 5-м туре «Барселона» одолела «Брест» со счётом 3:0.

«Лас-Пальмас» идёт в подвале турнирной таблицы. От зоны вылета его отделяют всего два очка. Однако все свои три победы «Лас-Пальмас» одержал в последних пяти матчах Ла Лиги. Победы над «Валенсией», «Жироной» и «Райо Вальекано» позволили подопечным Мартинеса подняться на 17-е место.

В прошлом сезоне во встречах между этими командами дважды победил каталонский клуб. Помочь «Барселоне» в матче не смогут Фати, Ямаль и Торрес, а «Лас-Пальмас» подходит к игре в оптимальном составе.

Считаю, что «Барселона» не испытает проблем на домашнем поле и выиграет этот матч с разницей как минимум в три гола», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».